/ Миассец с большим рюкзаком пропал по дороге в налоговую

Мужчина, предполагает его супруга, мог уехать в Челябинск.

В Миассе разыскивают 30-летнего Павла Логинова. Информацию об исчезновении мужчины распространила его супруга. Женщина рассказала, что 21 декабря Павел вышел из дома в районе автозавода. Собирался в магазины, налоговую, а также в банк, чтобы снять деньги. Однако домой мужчина не вернулся, по намеченному маршруту не прошел, а к вечеру телефонные номера, которыми владел Павел Логинов, оказались недоступны.

Есть предположение, что он мог уехать в Челябинск (скорее всего, на blablacar), но уверенности нет. Заявление в полицию составлено, все медучреждения и знакомые в Миассе опрошены. Огромная просьба откликнуться всем неравнодушным и тем, кто мог видеть Павла. Ищем по всей Челябинской области. Помогите найти любимого мужа и чудесного человека. — обратилась за помощью супруга пропавшего Юлия Логинова.

Приметы мужчины: рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, карие глаза, выглядит на 25−27 лет.

Был одет: куртка Marmot, светло-синие джинсы, черная футболка, серая кофта, сине-серая шапка.

С собой были большой черный рюкзак с двумя вертикальными желтыми молниями, кнопочный телефон, планшет.

Всех, кто видел Павла или знает, где он находится, просят позвонить супруге пропавшего: +79823205384 (Юлия Логинова).