/ Две пожилые златоустовчанки едва не стали жертвами подставных сотрудников МЧС

«Инспекторы» показывают жителям поддельные документы.

Подставные сотрудники МЧС вторгаются в дома жителей Златоуста. Уже известно о двух подобных случаях. В первом бдительная женщина решила убедиться в законности проверки и позвонила по номеру «112». Ей сказали, что никаких инспекторов не отправляли.

Иногда в дома приходят женщины, иногда — мужчины. Они входят в доверие к одиноким пенсионерам. «Инспекторы» якобы проверяют порядок на балконе.

Женщина старше 80 лет, когда находилась в квартире с малолетними правнуками, открыла дверь незнакомцам. Двое мужчин были не в форме пожарных, но предъявили «корочки». Один из них прошел на балкон проверить «захламленность», поинтересовался, в чьей собственности находится квартира. Когда услышали, что хозяйка — внучка, оба тут же покинули помещение. — сообщили в златоустовском спасотряде.

Информацию о несанкционированном вторжении подтвердили в региональном МЧС. Других подобных случаев на Южном Урале не зафиксировано.

Неизвестные действуют в одном районе города. Есть основания предполагать, что это мошенники. Информация о них уже передана в правоохранительные органы. — рассказали сайту «Первый областной» в региональном ГУ МЧС.

Жителям Южного Урала напоминают о необходимости быть бдительными и не впускать в квартиру незнакомцев. Сотрудники пожарной охраны проводят инспекции в форме и при наличии удостоверения. Также они не требуют впускать их в помещение.