Инспектор ДПС сбил велосипедиста на трассе в Челябинской области

Под колеса служебного авто попал мужчина.

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В Челябинской области 22-летний инспектор ДПС на служебном авто сбил 54-летнего велосипедиста. Пострадавшего госпитализировали. ДТП произошло ранним утром 28 июня на 11 километре автодороги Вахрушево — Долгодеревенское.

«Произошло столкновение служебного автомобиля „Шкода Октавия“ под управлением инспектора ДПС 1998 года рождения и велосипедиста, мужчины 1966 года рождения. В результате ДТП велосипедиста госпитализировали. Полицейский был трезв, проводится служебная проверка. В случае установлении вины сотрудника полиции он будет привлечен к ответственности», — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По информации собственного источника, мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, его жизни и здоровью ничего не угрожает.