Из-за жары ограничили движение грузовиков на трассах Челябинской области

Прогнозируется до 36 градусов тепла.

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Сегодняшний день, 8 июля, в Челябинской области по-настоящему жаркий. Дневная температура воздуха в некоторых районах региона может доходить до 36 градусов. И так будет в ближайшие несколько дней.

От этого страдают не только люди, изнывающие от жары, но и дороги. В особенности — трассы федерального значения. Поэтому ФКУ Упрдор «Южный Урал» временно ввело ограничение для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов по специальным разрешениям, на автомобильных дорогах федерального значения Челябинской и Курганской областей.

Речь идет о некоторых участках на трассах М-5 «Урал», А-310 (Челябинск — Троицк), Р-254 «Иртыш» (Челябинск — Курган — Тюмень) и Р-354 (Екатеринбург-Шадринск-Курган).

Всего же на данный момент ограничение продлится с 14 до 22 часов сегодняшнего дня.

«Подрядным организациям совместно с подразделениями ГИБДД поручено осуществить распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения, а также организовать пролив проезжей части», — сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.