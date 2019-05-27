/ Иностранка, не желавшая покидать Челябинск, осуждена за взятку полицейскому

Женщину «поймали» на рабочем месте.

В Челябинске гражданка Таджикистана осуждена за попытку дачи взятки полицейскому. 38-летняя женщина признана виновной по статье «Дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий».



Судом установлено, что иностранная гражданка была задержана не территории одного из торговых комплексов Челябинска. Она работала в торговой точке и не имела при себе документов, подтверждающих разрешение на проживание в России. Также было установлено, что у женщины нет законных прав на пребывание.

Желая избежать наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации, задержанная передала через посредника инспектору отделения паспортной и регистрационной работы денежные средства в размере 20 тысяч рублей за несоставление в отношении нее административного протокола. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Приговором суда женщине был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, а 20 тысяч взятки были конфискованы. Также в отношении гражданки Таджикистана принято решение о депортации за пределы России.