В Магнитогорске задержан командир батальона ДПС

Мужчину обвиняют в получении взятки.

По подозрению во взяточничестве задержан командир батальона ДПС в Магнитогорске. Следственный комитет России по Челябинской области возбудил в отношении мужчины уголовное дело по части 3 статьи «Получение взятки» и части 1 статьи «Мелкое взяточничество» Уголовного кодекса.

«По версии следствия, в период 2018 — начала 2019 годов в городе Магнитогорск подозреваемый неоднократно получал взятки на сумму более 70000 рублей от граждан, совершивших административные правонарушения за не привлечение к административной ответственности», — рассказали сайту «Первый областной» в следственном комитете России по Челябинской области.

Преступления были выявлены сотрудниками ФСБ региона. Они же осуществляют оперативное сопровождение дела совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что по ходатайству следователя СК суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под сражу. В настоящий момент решается вопрос о предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.