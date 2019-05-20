/ Прокуратура занялась проверкой некачественной воды в поселке Челябинской области

У обслуживающей организации отсутствовали документы на скважину.

Прокуратура Еманжелинска провела проверку по обращению жителей села Борисовка. Они жаловались на некачественное водоснабжение. Ведомство установило, что организация МП «УК ЖКХ», которая обеспечивает поселок водой, не владеет документами на скважину, из которой идет добыча.



Установлено, что ресурсоснабжающая организация МП «УК ЖКХ» эксплуатирует водоразборную скважину, расположенную в поселке Клёновка, из которой производится забор подземных пресных вод в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения жителей поселков Борисовка и Клёновка. Проверка показала, что на скважину отсутствуют правоустанавливающие документы, она является бесхозяйной, а поставляемая жителям вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по показателю «жесткость» и «нитраты». Кроме того, дорожка к сооружению скважины не имеет твердого покрытия, отсутствует ограждение. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры по Челябинской области.

По результатам проверки в отношении МП «УК ЖКХ» возбуждено дело об административном правонарушении по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению» КоАП РФ. А главе Еманжелинского городского поселения и руководителю «УК ЖКХ» вынесены представления об устранении нарушений закона, которое поставлено на контроль городской прокуратуры.