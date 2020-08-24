Иномарка загорелась посреди дороги в Челябинске

Пожар уже потушили.

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Сегодня, 24 августа, некоторые челябинцы увидели очень густой дым в районе Областного суда. Оказалось, что посреди дороги там горел автомобиль.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области, пожар был полностью потушен через 26 минут после поступления сообщения о нем.

«Возгорание произошло по адресу Труда, 34. На место незамедлительно была направлена одна единица техники – автоцистерна — и 4 человека личного состава. По прибытию было обнаружено горение легкового автомобиля. Был подан ствол на ликвидацию возгорания. Полная ликвидация была объявлена в 16:47», — сообщили в пресс-службе «чрезвычайного» ведомства.

Также в ГУ МЧС отметили, что никто не пострадал и не погиб. Теперь сотрудникам отдела дознания предстоит выяснить истинные причины возгорания автомобиля. И как сообщили очевидцы, это была иномарка.