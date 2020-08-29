Школы и детские сады обезопасят к 1 сентября в Челябинске

Подъезды и подходы к образовательным учреждениям города будут готовы уже через несколько дней.

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В Челябинске ведётся активная работа по подготовке подъездов и подходов к школам и детским садам к 1 сентября. Причём дорожники ремонтируют не только дорожное полотно, но и наносят разметку и устанавливают перила там, где это необходимо, чтобы обезопасить детей.

«По данным администраций районов города, в этом году в список первоочередных попали более 180 объектов, где для обеспечения доступности требуется проведение ремонтных работ. В основном, это ремонт подъездных путей и подходов к образовательным и медицинским учреждениям на внутриквартальных территориях»,— рассказали в мэрии Челябинска.

Почти все работы, касающиеся школ и детских садов, будут завершены к 1 сентября, то есть уже в ближайшие несколько дней. Остальные объекты будут готовы до конца года.

«Кроме того, Комитет дорожного хозяйства проводит масштабную работу по обустройству подходов к общеобразовательным учреждениям города для приведения к национальному стандарту. В перечне дорожников почти 100 территорий вблизи школ, детских садов и социальных объектов»,— добавили в городской администрации.

Так, в ходе этих работ подрядчики обустраивают пешеходные переходы, искусственные неровности и высаживают живую изгородь там, где это возможно. Обращают внимание также на светофоры и дорожные знаки.