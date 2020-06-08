Иномарка врезалась в тепловоз на переезде в Миассе

Пострадали водитель и пассажир «легковушки».

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ДТП произошло вечером 5 июня на автодороге Миасс-Ленинск-Октябрьский-Верхний Иремель. На железнодорожном переезде столкнулись легковой автомобиль и тепловоз.

«Водитель 1958 года рождения, управляя автомобилем „Тойота Авенсис“, при переезде нерегулируемого железнодорожного переезда не убедился в безопасности маневра, совершил столкновение с движущимся тепловозом 2Т117 под управлением водителя 1964 года рождения», — прокомментировали в отделе ГИБДД по Миассу.

В результате аварии пострадали 62-летний водитель и 60-летний пассажир, — их госпитализировали с травмами.