Новый Аркаим обнаружили археологи в Челябинской области

Изучением объекта занимаются не только археологи ЧелГУ, но и иностранные специалисты.

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В Челябинской области археологи ЧелГУ обнаружили новый Аркаим. К исследованию объекта подключились и иностранные специалисты. Подробнее сообщили в пресс-службе ЧелГУ.

Крупный могильник и поселение бронзового века у села Степное в Пластовском районе обнаружила заведующая отделом археологии, этнографии, современной и исторической экологии ЧелГУ Наталья Батанина методом дешифрирования аэрофотоснимков. Сейчас вместе с ней и другими археологами университета работают коллеги из Питтсбургского университета США. Исследование проходит по программе радиоуглеродного датирования: этим методом дату органических материалов, находящихся в культурном слое, измеряют путём соотношения содержания в материале радиоактивного изотопа углерода 14С.

«Этим летом планируется провести исследование с помощью микромагнитной съёмки, для проведения которой приглашён специалист Института геофизики УрО РАН Владислав Носкевич. Уральские учёные сопоставят показатели с данными старых снимков и современным 3D-планом, снятым Натальей Батаниной с помощью электронного тахеометра»,— сообщили в пресс-службе ЧелГУ.

Данное исследование позволит узнать, отчего поселение имело определённую форму, была ли она продиктована жизненной необходимостью, местом расположения, как она менялась со временем и многое другое.