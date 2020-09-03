Сломавший шлагбаум на ж/д переезде и напавший на полицейского южноуралец предстанет перед судом

Не желая дожидаться открытия движения, он пытался прыжками опустить ограждение.

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего южноуральца, устроившего дебош на железнодорожном переезде. Мужчина обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, инцидент произошел днем 22 июня на участке перегона станция Карталы-2 — станция Начальное. Мужчина вместе со своей женой подъехали на своей машине к ж/д переезду. Так как приближался поезд, была поднята специальная плита, а шлагбаум — опущен. Нетрезвый южноуралец вышел из авто и принялся прыгать по заграждающей конструкции, а также сломал шлагбаум. Прибывшим полицейским дебошир подчиняться отказался, кроме того, напал на одного из них.

«Причинил одному из полицейских телесные повреждения в виде множественных гематом в области левого предплечья путем захвата рукой и отталкивания от себя, неоднократно пытался нанести удары кулаком в область лица, причинил физическую боль», — рассказали в пресс-службе Уральского СУ на транспорте.

Добавим, что инцидент попал на видео. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.