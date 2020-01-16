Послушать
00:00
BMW врезался в киоск в Челябинске. Авария произошла на улице Братьев Кашириных. Об этом сообщили в охранном предприятии.
Машина слетела в павильон, где продавали воду. Автомобиль пробил стёкла торговой точки.
«Прибывшие на вызов бойцы группы быстрого реагирования „Варяг“ вызвали бригаду медиков — помощь понадобилась водителю немецкой иномарки, которому стало плохо за рулём», — рассказали представители фирмы.
Пешеходы, сотрудники павильона и покупатели не пострадали.
Похожая авария произошла в Челябинске в октябре. Тогда в Тракторозаводском районе «Ниссан Мурано» задел киоск «Роспечати» и влетел в фасад пиццерии. Водитель скончался на месте, его пассажирку госпитализировали.