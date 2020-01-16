Иномарка влетела в торговый павильон в Челябинске

Водителю стало плохо за рулём.

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BMW врезался в киоск в Челябинске. Авария произошла на улице Братьев Кашириных. Об этом сообщили в охранном предприятии.

Машина слетела в павильон, где продавали воду. Автомобиль пробил стёкла торговой точки.

«Прибывшие на вызов бойцы группы быстрого реагирования „Варяг“ вызвали бригаду медиков — помощь понадобилась водителю немецкой иномарки, которому стало плохо за рулём», — рассказали представители фирмы.

Пешеходы, сотрудники павильона и покупатели не пострадали.

Похожая авария произошла в Челябинске в октябре. Тогда в Тракторозаводском районе «Ниссан Мурано» задел киоск «Роспечати» и влетел в фасад пиццерии. Водитель скончался на месте, его пассажирку госпитализировали.