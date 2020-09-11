Иномарка влетела в 4 машины в Ленинском районе Челябинска

Водитель, по словам очевидцев, был пьян.

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В Челябинске японский кроссовер врезался в 4 стоящих машины. «Ниссан» протаранил «Рено», «Киа», «Хёндэ» и «Ладу». Инцидент произошёл сегодня, 11 сентября, в Ленинском районе города. Первыми о ДТП сообщили очевидцы.



«Он пьян. Аж на тротуар две машины вылетело. Вот он получается влетел, 4 машины, 2 на тротуар и вот ещё две», — рассказала свидетель происшествия.

В городском управлении ГИБДД сайту «Первый областной» подтвердили информацию об аварии. По данным полицейских, за рулём «Ниссана» был 27-летний мужчина. Само ДТП случилось возле первого корпуса дома 104 по улице Дзержинского.

«11 сентября, в 10:45, на Дзержинского, 104, корпус 1, водитель 1993 года рождения управляя автомобилем „Ниссан Кашкай“ совершил наезд на стоящие автомобили „Рено Меган“. Водитель автомобиля „Хёндэ Крета“ 1955 года рождения, водитель „Киа Рио“ 1974 года рождения и водитель „Лады“ 1975 года рождения совершили наезды на препятствие, не повредив его. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля „Ниссан“», — рассказали «Первому областному» в управлении пропаганды ГИБДД по Челябинску.

Отметим, что по словам очевидцев, мужчину госпитализировали в больницу. В ГИБДД рассказали, что на данный момент информации из медицинского учреждения не поступало.