Несколько улиц снова перекроют в Челябинске

Водителей просят тщательнее планировать маршрут.

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В Челябинске продолжаются дорожные работы. Начиная с четверга, 27 августа, для работ по благоустройству для транспорта закроют проезд от Цвиллинга до Телевизионной. Об этом «Первому областному» рассказали в пресс-службе городской администрации.



«С 20 часов будет прекращено движение от улицы Цвиллинга до Монакова на участке между домами № 60 и № 62 по Цвиллинга. Ограничение продлится до 8 часов 31 августа. Затем, с 8 часов 2 сентября до 22 часов 20 сентября, закроют движение от Монакова до Телевизионной между домами № 2, 4, 4Б и 6А по улице Монакова»,— рассказали представители мэрии.

Также ограничат движение на 12 других улицах Челябинска. На них пройдут различные ремонтные работы. На 4 объектах их произведут в ночь, в их числе — улица Мира от Сталеваров до ул. Румянцева, улицы Василевского, Новороссийская и Артиллерийская.

«План дорожных работ на 28 августа: движение будет ограничено на следующих участках: улица Молодогвардейцев — устройство асфальтобетонного покрытия на парковках; улица Жукова — установка бордюрного камня; улица Островского — установка бордюрного камня; улица Шагольская — фрезерование проезжей части; улица Индивидуальная — установка бордюрного камня; улица Нахимова — установка бордюрного камня; улица Радонежская — устройство асфальтобетонного покрытия; улица Потемкина — устройство асфальтобетонного покрытия»,— добавили в пресс-службе мэрии.

Добавим, что также под ограничение попадает улица Марченко, где планируется реконструкция участка тепловой сети. Здесь движение будет закрыто с 8 часов 28 августа до 23 часов 31 августа в районе дома № 39.