С глаз долой: сносу серых заборов радуются жители Челябинска

Но исчезнут они не везде.

Послушать 00:00

С началом теплых дней в Челябинске начался традиционный дорожный сезон. Но ремонтируют не только дороги и тротуары. В городе начали исчезать серые заборы, которые так не любят челябинцы.

Работы в этом направлении будут вестись и дальше. Как рассказали в пресс-службе администрации Челябинска, снос связан с началом действия нового ГОСТа «Технические средства организации дорожного движения». Заборы необязательны, если ширина газона между тротуаром и проезжей частью более одного метра либо если вдоль дороги растет кустарник.

«Проведена полная инспекция улично-дорожной сети и где есть возможность убрать серые заборы, и это не скажется на безопасности, то мы это делаем. Нужно понимать, что уберут не все заборы. Они будут оставлены там, где они должны быть в соответствии с ПДД. Например, в районе остановок, пешеходных переходов, на определенных перекрестках», — сообщили в мэрии Челябинска.

Отмечается, что на улице Кирова убрали очень странный забор, который огораживал лишь кустарник. И там будет также вестись работа по восстановлению озеленительной части.

К слову, серые заборы исчезли уже со многих улиц Челябинска. Об этом часто пишет вице-мэр по городской среде Александр Егоров.

«Кажется, пора ставить памятник-инсталляцию-арт-объект демонтируемому забору (да, из высвободившихся секций). Предлагайте ваши варианты», — шутит чиновник.

Тем не менее, некоторые челябинцы до сих пор не верят в то, что заборы действительно исчезнут, и пишут в соцсетях, что серые ограждения убирают лишь для того, чтобы покрасить. В администрации города категорично заявили, что там, где заборы убирают — это насовсем. Если есть необходимость покрасить ограждение, то это делается непосредственно на месте.