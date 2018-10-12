/ «Форум губернаторов» стран ШОС пройдет в декабре в Челябинске

Инициативу Бориса Дубровского одобрили на встрече глав правительств организации.

Международный форум, на который соберутся все главы регионов стран ШОС, одобрил премьер-министр Дмитрий Медведев. О мероприятии он напомнил в Душанбе во время встречи глав правительств Шанхайской организации сотрудничества. Дмитрий Медведев также рассказал, когда состоится мероприятие.

Россия предложила создать форум глав регионов стран ШОС, мы признательны нашим коллегам за поддержку этой инициативы, ждем представителей государств на первой встрече, которая пройдет в декабре в Челябинске. — сказал Дмитрий Медведев.

Инициатором форума глав регионов стран ШОС выступил губернатор Борис Дубровский. Именно поэтому первой площадкой был выбран Челябинск. Представители стран Шанхайской организации сотрудничества познакомятся с городом, а в 2020 году, приехав снова на саммит ШОС, оценят изменения, произошедшие в южноуральской столице.