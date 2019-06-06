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/ Иномарка перевернулась и врезалась в припаркованный автомобиль в Челябинской области

Иномарка перевернулась и врезалась в припаркованный автомобиль в Челябинской области

Виновник инцидента скрылся с места происшествия.
сегодня в 13:31
  |  Происшествия

Масштабная авария произошла в Златоусте в ночь на четверг, 5 июня, на одной из улиц города. Ехавшая на большой скорости иномарка врезалась в припаркованный возле дома «Пежо» и перевернулась. Фотографии с места инцидента появились в социальных сетях. Информацию об аварии сайту «Первый областной» подтвердил собственный источник в ГИБДД.

«Пежо» стоял припаркованный ночью. Вторая иномарка ехала мимо, внутри находились три человека. После аварии водитель и один пассажир скрылись, их ищут. Второй пассажир получил травмы, остался. Он вызвал такси и поехал в травмпункт. У водителя не было прав, его сейчас ищут. — рассказал сайту «Первый областной» собственный источник в ГИБДД.

Подробности аварии рассказал хозяин пострадавшей машины. По его словам, последствия ДТП он увидел уже утром, когда вышел на улицу и обнаружил разбитым свою машину и еще один перевернутый автомобиль.

Машина виновника перевернута. Моя машина улетела на 3,5 метра, стояла в 5 метрах от дороги. С какой скоростью он летел вообще? Через неделю собирался ехать на Волгу, отдыхать. Полный бак бензина. Машина была приготовлена. Ладно хоть не взорвалась. Иначе все бы сгорело от взрыва.- рассказал сайту «Первый областной» хозяин пострадавшей машины Сергей Гуц.

Рассказал мужчина и о том, сколько бензина было заготовлено для поездки. По его словам, в баке находилось 60 литров топлива, что могло привести к взрыву.

Добавим, местные жители также надеются, что авария привлечет внимание властей к проблеме, поскольку на улице нет никаких предупреждающих знаков.

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