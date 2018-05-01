/ Иномарка опрокинулась на крышу после ДТП на северо-западе Челябинска

Автомобиль «лег» на трамвайные пути.

В ночь на 1 мая на северо-западе Челябинска иномарка попала в аварию-«перевертыш». Легковой автомобиль перевернулся на крышу на трамвайных путях по проспекту Победы. Как сообщают очевидцы, водитель уходил от погони.

ДТП возле шашлычки на проспекте Победы сегодня в 00:00. Водитель испугался инспекторов, вот итог. — прокомментировал снимки автор записи в сообществе «Регион-74».

Отметим, что сейчас подробности дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.



Факт ДТП зарегистрирован, сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Ликвидировать последствия ночной аварии к утру удалось, перевернутый автомобиль не помещал движению электрического транспорта.