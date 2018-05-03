/ «Десятка» перекувыркнулась после столкновения с препятствиями на ЧТЗ

﻿Находившийся внутри пассажир пострадал.

Ночью 2 мая на центральном проспекте Челябинска произошла авария с переворотом. Отечественная легковушка осталась лежать на крыше после «встречи» с препятствиями в Тракторозаводском районе города. Перед кувырком машина снесла часть дорожного ограждения.

2 мая в 02:45 возле дома № 7 на проспекте Ленина неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2110, совершил наезд на препятствие — рекламный щит и 3 пролета металлического ограждения со столбиками, повредив их. В результате ДТП пострадал пассажир 1964 года рождения, ему назначено амбулаторное лечение. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также данные водителя.