/ Грузовая «ГАЗель» вылетела с дороги при невыясненных обстоятельствах на Южном Урале

Водитель отечественной машины получил травмы.

Отечественный грузовик вылетел с дороги на федеральной трассе М-5. Авария произошла на территории Чебаркульского района. Что послужило причиной ДТП предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции области.

2 мая в 04:35 часов на 1800 километре автодороги «Москва-Челябинск» водитель 1984 г. р., управлял автомобилем ГАЗ 33023 при неустановленных обстоятельствах совершил съезд в левый кювет по ходу движения. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что в результате происшествия 33-летний водитель получил травмы. Прибывшими на место медиками принято решение о назначении амбулаторного лечения. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.