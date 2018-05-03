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/ Дальнобойщик-иностранец протаранил 4 автомобиля на трассе под Челябинском

Дальнобойщик-иностранец протаранил 4 автомобиля на трассе под Челябинском

Участники аварии утверждают, что водитель не жал на тормоз.
сегодня в 17:46
  |  Происшествия

Сразу 5 автомобилей стали участниками ДТП под Челябинском. Инцидент произошел 27 апреля в вечернее время. Как рассказывают участники событий, они ехали по трассе, но вынуждены были остановиться: путь преграждал знак ремонтных работ. Движение на этом участке сейчас однополосное. В тот момент 4 машины пропускали встречный поток. В образовавшуюся автоколонну въехала фура с номерами Кыргызстана.

Не понимаю, как так: вереница в полкилометра, маленький дождик моросил, а видимость-то нормальная. Он просто не затормозил, смял 4 машины. Фура-то — 20 тонн груза, 20 тонн сама машина. У нас теперь никакой машины вообще нет, одни документы. Я сразу не смогла обратиться в травмпункт: мужа на скорой увезли, я в горячке, на трассе машину не бросишь. И я уже 29 числа пришла. — рассказала сайту «Первый областной» участница ДТП Екатерина Петрушина.

В деле сейчас разбираются сотрудники ГИБДД. Они рассказали, что мужчину опросили. Он не был пьян, все документы были в порядке, а ехал водитель фуры из Екатеринбурга.

Из собственных источников сайт «Первый областной» узнал, что у водителя иная версия событий. Он утверждает, что на дороге его обогнали несколько легковушек, затормозили перед проблемным участком. Тормозной путь фуры, по словам водителя, гораздо длиннее, и затормозить вместе со всеми машина просто не смогла.

Отметим, что на видео, предоставленном участниками аварии, видны знаки ограничения скорости, установленные на обочине. Это сделано для того, чтобы водители успели затормозить перед участком, где ведутся ремонтные работы, не создавая аварийную ситуацию.

Екатерина Петрушина просит откликнуться очевидцев, которые бы рассказали, как они видели ситуацию на трассе. Контактный телефон: 8 (912) 804-56-16.

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