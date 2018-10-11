/ Популярный сервис поиска попутчиков стал платным

Blablacar вводит подписку для пассажиров.

Сервис поиска попутчиков Blablacar ввел платный доступ для поездок на расстояние 120 километров и более. Сообщение об изменении политики сервиса появилось на официальном сайте Blablacar. Разработчики предлагают два варианта подписки: на 1 день за 149 рублей и на месяц за 199 рублей.

С октября 2018 года BlaBlaCar в России переходит на новый этап своего развития и становится платным для пассажиров. Чтобы пользоваться BlaBlaCar, пассажирам нужно будет купить доступ на 1 день или на 1 месяц. Поездки длинной менее 120 км останутся бесплатными для бронирования. Опубликовать поездку можно бесплатно, как и раньше. — говорится в заявлении разработчиков.

Тем не менее, создатели предлагают бесплатный доступ к сервису в течении 3-х месяцев. Чтобы активировать доступ необходимо воспользоваться сервисом до 5 ноября. Те же, кто присоединился к Blablacar после 10-го октября, получат бесплатный доступ на 1 месяц. Отметим, за последнее время к сообществу сервиса присоединилось 15 миллионов человек из России.