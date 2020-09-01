Арест на авто и самолет челябинца наложили из-за долгов

Несмотря на отсутствие официального дохода, мужчина сразу нашёл деньги.

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В Челябинске мужчина накопил задолженностей в размере 86 тысяч рублей. И вряд ли заплатил бы, если бы судебные приставы не применили ограничительные меры на его имущество.

Всего в отношении жителя Калининского района велось девять производств, восемь из которых по налогам и один за пользование бытовым газом. Но ни предупреждения, ни штрафы не побуждали челябинца гасить задолженности. Тогда судебные приставы объединили дела в одно и применили ограничительные меры в отношении автомобиля Lexus и легкомоторного самолёта Cessna F150M, которыми владеет неплательщик.

«После того, как мужчина без официального источника дохода получил постановление о запрете регистрационных действий, он сразу же погасил долг в размере 86 тысяч рублей, а также исполнительский сбор в размере 12 тысяч рублей»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов России по Челябинской области.

Заплатив по счетам, челябинец сразу же получил доступ к своему имуществу, а исполнительное производство было завершено.