/ Уполномоченный по правам ребенка РФ проверит интернат под Челябинском после скандала

К установлению обстоятельств подключится Генеральная прокуратура.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова обеспокоена ситуацией в Челябинске после информации о насилии над детьми-сиротами. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка намерена провести проверку, также этим делом займется Генеральная прокуратура. Сейчас решается вопрос о реабилитации пострадавших детей силами психологов из Москвы.



Мы намерены оценить, не являются ли вскрываемые в ходе расследования проблемы системными, выяснить, насколько защищены права детей и конкретно этого учреждения, и других учреждений интернатного типа Челябинской области. — заявила Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.



Напомним, как минимум семь детей-сирот стали жертвами сексуального насилия в интернате под Челябинском. Сразу несколько мальчиков рассказали своим опекунам ужасающие подробности их пребывание в приюте. Сообщается о мужчине, который продолжительное время наведывался в учреждение в качестве гостя и проводил время с маленькими мальчиками. Сейчас задержан 51-летний мужчина, причастный к преступлению. Возбуждены два уголовных дела. Расследование продолжается.

