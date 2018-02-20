Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
56.34 -0.02 69.9 -0.75
Челябинск
сейчас
 
-9 °C
завтра
 
-9 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Уполномоченный по правам ребенка РФ проверит интернат под Челябинском после скандала

Уполномоченный по правам ребенка РФ проверит интернат под Челябинском после скандала

К установлению обстоятельств подключится Генеральная прокуратура.
сегодня в 08:30
  |  Общество

Детский омбудсмен Анна Кузнецова обеспокоена ситуацией в Челябинске после информации о насилии над детьми-сиротами. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка намерена провести проверку, также этим делом займется Генеральная прокуратура. Сейчас решается вопрос о реабилитации пострадавших детей силами психологов из Москвы.

Мы намерены оценить, не являются ли вскрываемые в ходе расследования проблемы системными, выяснить, насколько защищены права детей и конкретно этого учреждения, и других учреждений интернатного типа Челябинской области. — заявила Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Напомним, как минимум семь детей-сирот стали жертвами сексуального насилия в интернате под Челябинском. Сразу несколько мальчиков рассказали своим опекунам ужасающие подробности их пребывание в приюте. Сообщается о мужчине, который продолжительное время наведывался в учреждение в качестве гостя и проводил время с маленькими мальчиками. Сейчас задержан 51-летний мужчина, причастный к преступлению. Возбуждены два уголовных дела. Расследование продолжается.

Общество
Директор челябинского интерната уволен после сообщений об изнасиловании воспитанников
сегодня в 09:05
Директор челябинского интерната уволен после сообщений об изнасиловании воспитанников
Общество
Грубые нарушения нашли в интернате под Челябинском, воспитанники которого пожаловались на изнасилования
вчера в 18:21
Грубые нарушения нашли в интернате под Челябинском, воспитанники которого пожаловались на изнасилования
Происшествия
7 детей-сирот стали жертвами сексуального насилия в интернате под Челябинском
вчера в 13:23
7 детей-сирот стали жертвами сексуального насилия в интернате под Челябинском
Общество
Завершены поиски сбежавшей из интерната девушки
14.02.2018
Завершены поиски сбежавшей из интерната девушки
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
сегодня в 12:09
Почти пять миллионов рублей потратят на реабилитацию наркозависимых в Челябинской области
Происшествия
40-летняя женщина из Магнитогорска ударила ножом сначала сына, затем себя
сегодня в 12:04
40-летняя женщина из Магнитогорска ударила ножом сначала сына, затем себя
Спорт
Майк Тайсон обучит боксу челябинцев в спарринге с Костей Цзю
сегодня в 11:55
Майк Тайсон обучит боксу челябинцев в спарринге с Костей Цзю
Происшествия
Крупную нарколабораторию накрыли в жилом доме в Челябинске
сегодня в 11:49
Крупную нарколабораторию накрыли в жилом доме в Челябинске
Общество
О транспортировке скончавшейся на отдыхе жительницы Челябинска договаривается почетный консул
сегодня в 11:33
О транспортировке скончавшейся на отдыхе жительницы Челябинска договаривается почетный консул
Происшествия
Беспалый мужчина третью неделю разыскивается в Челябинске
сегодня в 10:37
Беспалый мужчина третью неделю разыскивается в Челябинске
Культура
Театрал из Нью-Йорка станет почетным гостем фестиваля «CHELоВЕК ТЕАТРА»
сегодня в 10:06
Театрал из Нью-Йорка станет почетным гостем фестиваля «CHELоВЕК ТЕАТРА»
Происшествия
Три человека пострадали после опрокидывания «Лады» в кювет на Южном Урале
сегодня в 10:03
Три человека пострадали после опрокидывания «Лады» в кювет на Южном Урале
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна