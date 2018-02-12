/ Пропавшая по дороге из Миасса в Челябинск девушка найдена

Она не покидала горнозаводскую зону.

В Челябинске и Миассе завершены поиски Ульяны Чаплинской. Девушку, пропавшую 3 дня назад, обнаружили в Миассе, хотя она и должна была отправиться в областной центр. Отыскать Ульяну удалось после сообщения жительницы Миасса, утверждавшей, что девушка гуляет во дворе жилого дома.

Девушка найдена. Жива! — сообщили сайту «Первый областной» добровольцы «Легион-СПАСА».

Найти пропавшую удалось сотрудникам полиции. Об этом сайту «Первый областной» сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.



Напомним, девушка пропала 9 февраля. Она вышла от подруги в Миассе, собиралась уехать в Челябинск, но до областного центра не добралась. Где она находится, не знали ни друзья, ни родственники.