/ Магнитогорск вошел в мировую 10-ку городов с самыми загруженными дорогами

Почти половину поездки автомобилисты проводят в заторах.

Рейтинг загруженности дорог в городах мира составила компания Inrix, занимающаяся улучшением движения в населенных пунктах мира. В списке значатся города Челябинской области. Например, региональный центр оказался на 64 месте в мире по показателю загруженности. В 2017 году 24% время челябинские водители провели в пробке. Это 44 часа-пик.



Другим южноуральским городом, привлекшим внимание Inrix, оказался Магнитогорск. По данным компании, город металлургов на 8 месте по загруженности дорог в мире.

44% времени водители провели в заторах в 2017 году. 73 часа-пик потрачены на пробки. Индекс затора компании Inrix — 18 против 10,5 в Челябинске. — передает компания Inrix.



Добавим, что ближайший мегаполис — Екатеринбург — находится на 36 месте, хотя процент времени в пробках составляет всего 22.