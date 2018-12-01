/ «Кореец» врезался в дом на перекрестке в Калининском районе

Участников ДТП увезли на «скорой».

Свидетелями серьезного ДТП стали жители Челябинска вечером 30 ноября. «Хендай Соната» столкнулся с «Фольксваген Поло», а потом врезался в жилой дом. Как рассказывают очевидцы, на место прибыли сразу несколько реанимобилей, сотрудники ГИБДД, а также МЧС — все для установление обстоятельств произошедшего и оперативной помощи пострадавшим.

Авария произошла на перекрёстке улиц Каслинской и Калинина. У «Поло» сработали обе подушки безопасности, у второго автомобиля подушек не замечено. Участников ДТП увезли на «скорой». — сообщают очевидцы.

Отметим, что по сводке ГУ МВД авария не проходит, значит, погибших нет. Обстоятельства и причины произошедшего установят в ГИБДД.