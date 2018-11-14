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/ На вокзале Магнитогорска можно взять книгу в дорогу бесплатно

На вокзале Магнитогорска можно взять книгу в дорогу бесплатно

Мини-библиотеку организовали на ЖД вокзале.
сегодня в 17:18
  |  Общество

Работники Ж Д вокзала в Магнитогорске организовали мини-библиотеку. Со стеллажа с книгами можно взять томик, пока ожидаешь поезд. А если книга очень захватила — даже забрать с собой. Впрочем, приносить книги тоже не возбраняется.

У многих дома лежат книги которые вы не читаете и их жаль выбросить. Если вам не трудно, приносите книги в здание железнодорожного вокзала. На первом этаже в зале ожидания теперь стоит стеллаж с книгами. Там можно оставить книги, которые скрасят ожидание поезда для пассажиров. — отмечает Жанна Кичигина в популярном сообществе во Вконтакте.

Жители Магнитогорска в комментариях к записи Жанны пообещали найти и привезти книги на вокзальную мини-библиотеку.

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