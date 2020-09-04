«Социальное бюро» открылось в Челябинске

Здесь помогают восстановить документы, решить жилищный вопрос и социализироваться после заключения.

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В Челябинске начало работу «Социальное бюро». Специалисты организации помогут тем, кто недавно вышел из колонии восстановить паспорт, поправить здоровье и вернуть права на квартиру.



Одним из тех, кто воспользовался новой услугой стал 45-летний бывший осужденный Сергей. Мужчина попал в тюрьму ещё в 90-х, за грабёж и разбой, а после ещё 5 раз совершал рецидивы. Сейчас южноуралец жалуется на здоровье.

«Я инвалид второй группы, пожизненно мне дали инвалидность. Через два года только начало проявляться. Руки сохнуть начали, я раньше мог как обезьяна залезть на дерево», — рассказал «Первому областному» бывший осужденный Сергей.

Помимо прочего, у челябинца нет документов и работы. В «Социальное бюро» Сергей обратился чтобы восстановить паспорт. Здесь общественники помогают тем, кому сложно социализироваться и начать новую жизнь. Помимо документов в «Социальном бюро» помогают стать законопослушным гражданином.

«Оказание услуг определено в трех направлениях — первое — это права человека. Второе это его здоровье и все чт о с эти связано. Доступ к Услугам, социально значимые заболевания — ВИЧ-инфекция. И социализация — это трудоустройство, восстановление семейных отношений», — поделился генеральный директор благотворительного фонда Алексей Тананин.

Вернувшимся из исправительных колоний сначала восстанавливают паспорт, ИНН и СНИЛС. При необходимости — помогают вернуть права на жильё.

«На свободу в основном выходят с проблемами квартиры, это сироты, которые остались без квартиры и не могут решить проблему и это гражданство. Их очень много. С Казахстана, с других регионов»,— подчеркнул председатель общественной наблюдательной комиссии Василий Катанэ.

Идею «Социального бюро» поддержала уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко. К ней часто с просьбами о помощи обращаются бывшие заключённые. Омбудсмен отмечает, что в этом направлении уже начата работа.

«Они в страхе, не знают не понимают выйдя на свободу, куда идти куда обращаться. Мы уже начинаем в этот момент с ними работать и оказывать помощь», — рассказала Юлия Сударенко.

О «Социальном бюро» общественники рассказывают заключённым, когда те ещё отбывают срок наказания. Также волонтёры оставляют контакты для связи, чтобы осужденные могли было обратиться за помощью после выхода на свободу.