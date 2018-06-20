/ Тонущего ребенка из перевернувшей лодки спас мальчик, который пас гусей

Свою проверку начали следователи.

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8-летнему ребенку из перевернувшейся лодки на озере Кундравы в Чебаркульском районе помог спастись 15-летний подросток. Мальчик пас гусей на берегу водоема и бросился за подмогой, когда узнал о происшествии. Вместе с 12-летним братом тонущего ребенка, который сам смог добраться до суши, они нашли мужчину с лодкой. Тот доплыл до ребенка и доставил его на берег.

Инцидент произошел сегодня, 20 июня. Лодка с двумя детьми и 35-летним рыбаком перевернулась в 200 метрах от берега. Мужчине спастись не удалось. Установлено, что он приходится мальчикам отцом. Сейчас на водоеме продолжается поисковая операция. По факту случившегося свою проверку начал следственный комитет.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. — уточнили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Продолжать поиски 35-летнего мужчины на водоеме будут водолазы. По данным собственных источников, к вечеру большинство участников поисковой операции отпустили. Обнаружить что-либо, указывающее на местоположение пропавшего, не удалось.