/ Грабителя, укравшего 100 тысяч рублей, задержал во время прогулки челябинский полицейский

В момент, когда произошел инцидент, мужчина не только не был при исполнении, но и вовсе — находился в отпуске.

Злоумышленника, ограбившего почтальона, задержал капитан полиции Фанис Якупов. Инцидент произошел утром 15 ноября во дворе дома на улице Дзержинского.

Сообщается, что капитан полиции Якупов гулял с женой и маленьким ребенком, когда увидел, что из подъезда сначала выбегает мужчина с папкой в руках, а за ним — испачканная кровью женщина, кричащая, что ее ограбили. Полицейский, поняв, что было совершено преступление, немедленно бросился в погоню. А после, когда злоумышленник был задержан, удерживал того до приезда следственно-оперативной группы.

Полицейские установили, что задержанным оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений житель города Копейска Челябинской области, 1986 года рождения, который пытался скрыться после того, как в подъезде жилого дома по улице Дзержинского, применив насилие в отношении гражданки, 1958 года рождения, похитил у нее папку с документами и деньгами в сумме более 100 тысяч рублей, которые потерпевшая носила при себе в связи со служебной необходимостью, исполняя обязанности почтальона. — сообщили «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Помимо того, было установлено, что подобное преступление задержанный совершил и в Ленинском районе Челябинска, но летом. Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.