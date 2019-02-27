/ Скончавшийся после допроса сотрудник «разоренной» почты проходил только полиграф

Техсредство не показало причастность мужчины к краже миллионов.

Почтальон, работавший в Усть-Катавском отделении, откуда похитили 22 миллиона рублей, намеренно расстался с жизнью. Его друг в соцсетях связал произошедшее с работой полиции. Якобы все произошло после разговора с правоохранителями, где теперь уже погибшего мужчину назвали подозреваемым в деле о краже. На самом деле все сотрудники почты беседовали с полицией, на чем настоял филиал «Почты России». Погибшего никто не считал причастным к краже.

Информация не подтверждается. Мужчину, как и остальных сотрудников почты, проверяли на полиграфе. Процедура проходила в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Расследование уголовного дела продолжается, информация по делу не раскрывается в интересах следствия. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Расследованием инцидента, связанного со смертью сотрудника почты, занимаются следователи. Содействуют в этом представители УФПС Челябинской области.

Служба безопасности филиала оказывает содействие правоохранительным органам до выяснения всех обстоятельств случившегося. — рассказала сайту «Первый областной» главный специалист по корпоративным коммуникациям Управления Федеральной почтовой связи Челябинской области Светлана Замятина.

Напомним, из Усть-Катавского отделения почты исчезли 22 миллиона рублей. Все денежные средства застрахованы, а потому обязательства перед клиентами выполняются в полном объеме. Кто является вором, устанавливает полиция.