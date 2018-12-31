/ Борис Дубровский: «Всем пострадавшим оказывается и будет оказана необходимая помощь и поддержка»

﻿Глава региона поручил провести заседание КЧС.

На место трагедии в Магнитогорске прибыл губернатор Борис Дубровский. Глава Челябинской области получает на месте оперативные сведения. Также он распорядился провести заседание КЧС. Руководить им будет вице-губернатор и министр общественной безопасности региона Олег Климов.

Произошла ужасная трагедия. На место стянуты все экстренные службы, развернут оперативный штаб. Всем пострадавшим оказывается и будет оказываться вся необходимая помощь и поддержка. Людям будет предоставлено временное жилье. — сообщил Борис Дубровский.

Кроме того, продолжается работа спецслужб. Машины скорой помощи уже увезли всех пострадавших, которым потребовалась врачебная помощь, в больницы.

На место выехали 12 машин скорой помощи. На данный момент известно о трех госпитализированных и четырех людях, которым помощь оказана на месте амбулаторно. — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе Минздрава региона.

Как говорят жильцы дома, от взрыва сильно тряхнуло здание. Понять, что произошло, удалось уже на улице. Со двора подъезда № 7 больше нет.

Пострадавших предлагают разместить в школе № 14, неравнодушные люди готовы предоставить место в своих квартирах на ближайшие дни.

В этой же школе развернут штаб, возглавляет который Борис Дубровский и его заместитель Евгений Редин.