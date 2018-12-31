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/ 3 человека погибли под завалами в Магнитогорске

3 человека погибли под завалами в Магнитогорске

Глава федерального МЧС и министр здравоохранения вылетели в Магнитогорск, чтобы координировать работу на месте.
сегодня в 10:13
  |  Происшествия

В Магнитогорске ждут главу ГУ МЧС Евгения Зиничева, а также министра здравоохранения Р Ф Веронику Скворцову. Они вылетели на Южный Урал по поручению президента Владимира Путина. Также в Магнитогорск выехал региональный министр здравоохранения Сергей Приколотин. Он будет координировать организацию медпомощи на месте.

Организована работа на месте, работает штаб ЧС, мы провели конференцию с министром РФ. Подтверждаем, что ждем в МГн. Силы и средства достаточные, завалы разбираются. Люди выведены из соседних подъездов. В близлежащей школе организован штаб, рботает медицина катастроф. — прокомментировал «России 24» губернатор Борис Дубровский.

По распоряжению главы региона из Лазурного в Магнитогорск везут 400 комплектов белья, кроватей и матрацев. Все для того, чтобы расположить оставшихся без жилья в школе. Их 300 человек.

По новой информации МЧС, три человека погибли. Их тела извлекли из-под завалов. Редакция «Первого областного» выражает соболезнования семьям погибших.

Отметим, что в Минздраве предупреждают: тем, кто оказался в больнице, не нужна материальная помощь для получения медицинской помощи. Сил и средств достаточно. Поэтому южноуральцев просят быть осторожными и не верить просьбам мошенников, спекулирующих на происшествии.

Отметим, что организована горячая линия МЧС, где оказывают психологическую помощь пострадавшим и их родственникам: 8 (351) 239 99 99.

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