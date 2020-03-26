Губернатор Алексей Текслер сообщил, что пострадавший ребенок получил сильные ожоги

Рассматривается вопрос о его транспортировке в Челябинске, вертолет для этого готов.

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Пострадавшего от взрыва в Магнитогорске ребенка могут доставить в Челябинск. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Недавно стало известно, что ребенок 2018 года рождения получил тяжелые травмы и был госпитализирован с места происшествия.

«Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в детскую больницу, у него достаточно много ожогов. Сейчас рассматриваем возможность доставки его в Челябинск, готов вертолет санитарной авиации», — подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, что во время происшествия погибли два человека: женщина и подросток 2006 года рождения. Взрыв в доме по улице Доменщиков,19 прогремел сегодня вечером, 26 марта. На месте все еще работают спецслужбы.