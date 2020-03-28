План поддержки бизнеса в период коронавируса от Текслера оценили эксперты

Губернатор утвердил ряд решений.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил план мероприятий по обеспечению устойчивого экономического развития региона в обстановке, сложившейся в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он предложил отсрочить оплату арендных платежей за областные и муниципальные площади, запретить проверки малого бизнеса, а также поручил разработать льготное кредитование.

Гендиректор Агентства экономического развития и предпринимательства Александр Елагин подчеркнул необходимость поддержки бизнеса на региональном уровне.

«По возможности регионы должны предпринимать меры по поддержке бизнеса. Сейчас очень сложная ситуация, и многие приостанавливают свою работу. Все, кто работает с людьми и для кого важно офлайн-присутствие, несут убытки, и федеральная поддержка не все сможет закрыть. Поэтому то, что в регионах принимают планы по поддержке экономики, — это важная работа. В каждых территориях свои условия, могут быть свои специфические бизнесы. И властям регионов виднее, какие сферы у них проседают, и везде разная эпидемиологическая обстановка. И если регионы могут ту или иную поддержку бизнесу оказывать, то эту работу нужно проводить», — подчеркнул он.

Добавим, что в Челябинской области осуществляется мониторинг запасов различных товаров, а также уровня их цен. Кроме того, помогут семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Также создается проект программы по снижению напряженности на рынке труда.