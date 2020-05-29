Месячная малышка попала в больницу с сильнейшими солнечными ожогами

Младенец провел под лучами светила всего полчаса.

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Палящее весеннее солнце подчас может оказаться очень опасным. Так, в гнойное отделение ЧОДКБ была доставлена месячная малышка, которая провела в коляске на улице всего полчаса. У младенца были диагностированы сильнейшие солнечные ожоги.

«У ребенка диагностировали солнечные ожоги первой и второй степени. Кожа на открытых участках покрылась волдырями, а веки сильно опухли», — рассказывает заведующий отделением гнойной хирургии ЧОДКБ, Михаил Васильевич Погорелов.

В отделении ребенок находился 4 дня, врачи оказали ей всю необходимую помощь. В настоящее время девочка выписана и находится дома.

«У детей до года нарушена терморегуляция, поэтому они гораздо хуже переносят и перегрев, и переохлаждение, а кожа слишком нежная», — предупреждает хирург.

Врачи напоминают, что ребенку достаточно провести на солнце от 5 до 7 минут, чтобы получить ожоги. Родителей новорожденных просят внимательнее отнестись к нахождению младенцев на улице в палящий зной.