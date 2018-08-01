/ Огромный коммунальный фонтан на северо-западе Челябинска попал на видео

Сильный напор воды бил на высоте четвертого этажа.

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Сегодня, 1 августа, жители Калининского района обнаружили сильный прорыв коммуникаций.

На улице Салавата Юлаева в Челябинске прорвало трубу. Огромная струя воды из трубы била вверх сильным напором. Высота фонтана примерно 15 метров. Одни очевидцы снимали аварию на видео, другие — бегали рядом. Коммунальные службы оперативно отправились на устранение порыва.

Возле дома № 134 по улице Братьев Кашириных произошло аварийное повреждение на водоводе диаметром 300 миллиметров. — сообщили сайту «Первый областной» в МУП ПОВВ.

Известно, что к настоящему моменту порыв устранен. Без воды в течение нескольких часов оставались жители семи домов по Салавата Юлаева и Братьям Кашириных. На устранение аварии у коммунальщиков ушло три часа.

Пользователи сети уже окрестили порыв «Новым Баден-Баденом», «Долиной гейзеров» и «Челябинским фонтаном».