Грузовик влетел в «легковушку» на перекрестке в Челябинске

Один из водителей получил травмы.

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На территории Челябинска за прошедшие сутки, 27 июля, произошло 37 ДТП. Одно из них случилось в 11:25 утра по местному времени на улице Братьев Кашириных.

33-летняя женщина, управляя автомобилем «Хонда», поворачивала на перекрестке налево, на зеленый сигнал светофора, но не уступила дорогу грузовику ГАЗ-33022, который управлялся 20-летним парнем. В результате произошло столкновение двух автомобилей

«После столкновения автомобиль „Хонда“ совершил наезд на препятствие (пешеходное ограждение — два пролета) повредив его. В результате происшествия водитель автомобиля „Хонда“ получил травмы», — сообщили в ГИБДД России по Челябинску.

Напомним, что в этот же день случилось еще два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. Одно случилось ранним утром — на улице Университетская Набережная «Лексус» сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. В результате этого он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Также в вечернее время еще одно ДТП случилось на улице Каслинской. Там два автомобиля — «Тойота» и «Киа» также не поделили перекресток.