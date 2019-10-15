Водитель иномарки погиб после столкновения с грузовиком под Троицком

Легковушка вылетела на «встречку» при неустановленных обстоятельствах.

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Смертельное ДТП произошло вечером 14 октября на 110 км автодороги Челябинск — Троицк. Столкнулись иномарка и грузовик.

«Водитель, 46-летний мужчина, управляя автомобилем „Мазда 6“, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем „ДАФ“ с полуприцепом под управлением 54-летнего мужчины», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

От полученных травм 46-летний мужчина скончался на месте. Известно, что он проживал в Троицком районе.