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/ Грузовик «прилег» на элитный «Лексус» в Магнитогорске

Грузовик «прилег» на элитный «Лексус» в Магнитогорске

Иномарка приняла на себя оторвавшийся от платформы груз.
сегодня в 18:01
  |  Происшествия

В Магнитогорске крупногабаритный ГАЗ, проезжая по улице Советской, завалился на дорогую иномарку с номерами «555». Фотографиями произошедшего поделились в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, что кузов ГАЗа встал на левое колесо и накренился, «прикрыв» «Лексус». В иномарке на момент ДТП никого не было.

Сегодня, 8 мая, в дневное время водитель на автомобиле ГАЗ, следуя по улице Советской в районе дома № 166А, не справился у правлением автомобилем, совершил наезд на стоящий автомобиль «Лексус». Механический ущерб причинен двум транспортным средствам. Никто из участников ДТП не пострадал. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску.

Очевидцы аварии выдвинули свою версию событий.

ГАЗ двигался по средней полосе. А девушка на «Датсуне» вспомнила, что забыла заехать в аптеку, и решила повернуть с крайне левой полосы. Водитель ГАЗа пытался избежать аварии, вырулив тоже в сторону аптеки, и залетел на бордюр. В результате оторвало крепление, и кузов опрокинулся на припаркованый «Лексус». — сообщил в комментариях к фото Александр Тишин.

Почему водитель ГАЗа не справился с управлением, выяснят сотрудники Госавтоинспекции.

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