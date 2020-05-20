Вылет «Лексуса» на тротуар в Челябинске попал на видео

Автоледи протаранила несколько киосков и едва не сбила пешехода.

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ДТП произошло утром 20 мая на пересечении Молодогвардейцев и проспекта Победы в Челябинске. Момент происшествия попал на видео. На кадрах видно, как автоледи за рулем «Лексуса» протаранила ограждение, после чего выехала на тротуар. Иномарка врезалась в несколько киосков, которые расположены неподалеку от остановки. Чудом она не задела пешехода.

«Водитель автомобиля „Лексус“ не справился с управлением и совершил наезд на препятствия: бордюрный камень, пешеходное ограждение, торговый павильон. За рулем автомобиля находилась женщина 1980 года рождения», — прокомментировала инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД по Челябинску Алена Безменова.

Водителю потребовалась помощь медиков. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.