/ Грузовик и маршрутное такси не поделили полосы на северо-западе Челябинска

41-летняя пассажирка маршрутки пострадала в столкновении.

Накануне на оживленной магистрали в Челябинске столкнулись городской грузовик и маршрутное такси. Авария произошла 5 февраля на улице Братьев Кашириных. Водители габаритного транспорта не смогли поделить две полосы во время выполнения маневра одним из них, в результате чего столкнулись.

В 16:55 на улице Братьев Кашириных возле дома № 119 водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем «Хендай Портер», при перестроении совершил столкновение с движущимся попутно сзади микроавтобусом «Ситроен» под управлением водителя 1976 года рождения. В результате ДТП 41-летний пассажир автобуса получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИББД по Челябинску.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП, проводится административная проверка.

