/ «Яндекс.Такси» будет отключать водителей, «не одобренных» южноуральским Миндортрансом

Ведомство уже готовит соответствующее соглашение.

Стать партнером «Яндекс. Такси» в Челябинской области теперь сможет только ограниченный круг водителей. Министерство дорожного хозяйства и транспорта региона готовит соглашение о взаимодействии со службой, по которому каждый водитель должен получить право на перевозку пассажиров. В противном случае заказ ему не переадресуют, а доступ к сервису «Яндекс. Такси» прекратят.

В рамках информационного взаимодействия с Министерством ООО «Яндекс. Такси», используя реестр выданных разрешений, размещенный на официальном сайте Министерства, будет осуществлять постоянный мониторинг наличия действующих разрешений у перевозчиков, с которыми заключены договора на подключение к сервису «Яндекс. Такси». Также планируется постоянная актуализация со стороны ООО «Яндекс. Такси» сведений об общем количестве транспортных средств, используемых партнерами «Яндекс. Такси» на территории Челябинской области, количестве выполненных заказов, информации о тарифах. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Разрешение на перевозку пассажиров и багажа можно получить через портал Госуслуг. Для этого нужно оплатить пошлину, заполнить заявление, прикрепить все требуемые документы. Либо отправиться в МФЦ для прохождения соответствующей процедуры. Подробнее о ней можно узнать ЗДЕСЬ.

Напомним, в 2017 году водители «Яндекс. Такси» неоднократно становились участниками или виновниками аварий на южноуральских дорогах. Не исключено, что соглашение о взаимодействии решили заключить после нескольких подобных случаев.