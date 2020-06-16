Эксклюзив. Последствия столкновения фуры и 5 машин на трассе М5 попали на видео

Страшная авария унесла 2 жизни, еще 7 человек пострадали.

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Кадры с места аварии под Юрюзанью на трассе М-5 попали в распоряжение редакции сайта «Первый областной».

На ремонтируемом участке через реку Сильга в настоящее время сотрудники МЧС и ГИБДД разбирают последствия жуткого ДТП. Пять автомобилей оказались на пути у большегруза с отказавшими тормозами. В итоге, два человека погибли, семеро пострадали.

На кадрах видео сложно разобрать, какие именно машины стали жертвами жуткого ДТП. Опознавательные знаки сохранились лишь на «Ауди» и «Рено», большая часть автомобилей превратилась в груду железа.

Напомним, авария произошла сегодня днем под Юрюзанью на 1 648 км трассы М-5. Большегруз столкнулся с движущимися попутно 5 автомобилями «Лада Гранта», ВАЗ-2114, «Ауди-Q7», «Рено Сандеро» и грузовым автомобилем «Сино».