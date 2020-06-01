Байкеры из Златоуста привезли спортивный инвентарь в детские дома

Активисты на мотоциклах не в первый раз проводят благотворительные акции.

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В Златоусте байкеры поздравили воспитанников детских домов с Днем защиты детей. Уже не первый год члены мотоклуба «Златич» приезжают в социальные учреждения, чтобы поздравить детей и подарить им подарки.

«Мы решили поддержать детей в детских домах города. Хочу выразить благодарность неравнодушным людям из других городов, которые приняли участие в этой акции. Те, кто участвовал в акции, получат от нашего клуба сувениры-сердца с символикой Дня ребенка и мотоклуба. Все пожертвования пошли на подарки для детей», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ представитель мотоклуба «Златич» Андрей Пономарев.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции передать подарки воспитанникам детских домов было невозможно. Поэтому спортинвентарь, среди которого были скейтборды, футбольные и баскетбольные мячи, скакалки и воздушные змеи, были переданы руководству соцучреждений.

«Байкеры приезжают уже в третий год. Привозят подарки детям, что-то для игр на свежем воздухе. Нас хорошо финансируют, но спортинвентарь — это то, что нужно всегда. В этом году нет такой возможности, но раньше дети всегда могли подойти к мотоциклам, посидеть, рассмотреть все поближе. Мальчишкам всегда это интересно, девочкам тоже. У нас небольшое учреждение, праздники внутренние никто не отменял, сегодня мы празднуем День защиты детей», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ директор Муниципального казенного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Златоустовского городского округа Оксана Савина.

Дружной колонной байкеры посетили еще одно социальное учреждение, в которое приезжают не первый год.

«Очень приятно, что в Златоусте столько неравнодушных людей, которые оказывают посильную помощь нашим деткам. У нас хорошее финансирование, но приятно, когда дети видят заботу простых людей, особенно в такой день. Конечно, когда такие люди приезжают уже на протяжении многих лет, очень приятно, что они о нас помнят. Дети нуждаются в тепле, в добром отношении», — отмечает директор МКУСО «Центр помощи детям оставшимся без попечения родителей» ЗГО Надежда Мурдасова.

От лица администрации Надежда Мурдасова поблагодарила всех неравнодушных жителей Златоуста, а также подарила байкерам картину, которую нарисовали воспитанники центра и самодельные обереги-мандалы, которые также были сделаны детьми.