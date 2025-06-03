Грудной ребенок погиб после столкновения ВАЗа и грузовика под Челябинском

Трое взрослых, которые были в легковушке, госпитализированы

В Кунашакском районе устанавливаются обстоятельства аварии, жертвой которой стал грудной малыш, сообщает Госавтоинспекция региона.

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-211440 совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении грузовиком, который выполнял поворот налево. В результате ДТП водитель ВАЗа и две его пассажирки получили травмы.

«Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что младенец перевозился с нарушением правил: девочку держала на руках 26-летняя мать, сидевшая на заднем пассажирском сиденье. Сама она пристегнута не была. Еще одна, 40-летняя, пассажирка и водитель также проигнорировали ремни безопасности», — рассказали в ведомстве.

Трое взрослых, которые были в легковушке, получили травмы и госпитализированы, девочка умерла в больнице, не прожив после ДТП и сутки.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ.