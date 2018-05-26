/ Картина «Иван Грозный убивает своего сына» пострадала от рук вандала

Нарушитель спокойствия задержан.

Вандал повредил знаменитую картину Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван». Инцидент произошел накануне вечером в Третьяковской картинной галерее. Мужчина металлическим ограждением разбил защитное стекло, осколки которого повредили полотно. В результате чего холст в трех местах порвался.

Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан гражданин, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. — сообщили сайту «Первый областной» в МВД России.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». Неудачливому посетителю картинной галереи грозит штраф, исправительные работы или реальный срок.