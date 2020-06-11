Южноуралец за полтора миллиона продает «волшебную» картину

Произведение искусства выставили на популярном ресурсе для объявлений.

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В Челябинской области один из местных жителей продает особенную картину. Объявление о продаже южноуралец разместил на популярном сервисе для объявлений.

На фотографии картинка в раме, на которой изображен задорный человечек. Ничего необычного на изображении нет, но описание обещает, что картина чуть ли не «волшебная».

«Шедевр, на холсте!!! Отчищает квартиру, отпугивает любую нечесть», — гласит описание товара с сохранением грамматики и пунктуации автора объявления.

Стоимость картины составляет 1 499 000 рублей. Приобрести ее можно в Курчатовском районе, связавшись с продавцом.